Carabinieri sequestrano 42 kg di marijuana nel pescheto: 4 arresti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quattro arresti e 42 kg di marijuana sequestrati per un valore complessivo di circa 120mila euro. Sono i numeri di un'operazione dei Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca che hanno scoperto una piantagione di marijuana in un pescheto.I militari, insospettiti dal Casertanews.it - Carabinieri sequestrano 42 kg di marijuana nel pescheto: 4 arresti Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quattroe 42 kg disequestrati per un valore complessivo di circa 120mila euro. Sono i numeri di un'operazione deidel nucleo radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca che hanno scoperto una piantagione diin un.I militari, insospettiti dal

Carpineto Romano. In casa avevano marijuana - hashish e materiale per confezionare le dosi. I Carabinieri arrestano un 29enne di Anagni e una 23enne del luogo - In casa avevano marijuana, hashish e materiale per confezionare le dosi. I Carabinieri arrestano un 29enne di Anagni e una 23enne del luogo sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine CARPINETO ROMANO – Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze L'articolo Carpineto Romano. (Cronachecittadine.it)

A Nola sequestrata dai carabinieri una piantagione di marijuana - La marijuana, per un peso complessivo di 80 chili, era lungo l’argine del torrente in un terreno che alcuni operai stavano bonificando. . Indagini in corso. Da lì la segnalazione ai militari che hanno sequestrato le piante. it. A Nola, nella zona Asi, e i carabinieri della stazione hanno sequestrato 24 piante di canapa indiana alte dal metro e mezzo ai tre metri. (Anteprima24.it)

Nola : Carabinieri sequestrano piantagione di marijuana lungo il torrente - . Piante di un peso complessivo di 80 chili Una piantagione di marijuana pronta per essere raccolta, a due passi dal torrente con tanto di materiale per l’irrigazione e il fertilizzante. Siamo a Nola, nella zona Asi, e i carabinieri della stazione hanno sequestrato 24 piante di canapa indiana alte dal metro e mezzo ai tre metri. (Puntomagazine.it)