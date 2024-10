Call of Duty: Black Ops 6, Activison svela tutte le mappe e le modalità mutiplayer presenti al lancio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Activision, Treyarch Studios e Raven Software hanno annunciato ufficialmente tutti i contenuti multiplayer che saranno presenti all’interno di Call of Duty: Black Ops 6 sin dal lancio, svelando di conseguenza tutte le mappe e le modalità che i giocatori potranno gustarsi tra ormai pochi giorni. Questo importante annuncio è avvenuto attraverso un post condiviso sul blog ufficiale della serie sparatutto, precisando che anche il sesto capitolo di Black Ops potrà beneficiare del ricco supporto post lancio che ha caratterizzato tutte le ultime uscite del franchise. Nonostante ciò, l’offerta di Call of Duty: Black Ops 6 sin dal giorno di lancio sarà decisamente corposa, visto che includerà dal D1 ben 16 mappe multiplayer, di cui 12 core 6v6 e quattro mappe Strike che dedicate ai 2v2 e 6v6, oltre, il ritorno del sistema di Prestigio classico ed ovviamente non poche modalità. Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, Activison svela tutte le mappe e le modalità mutiplayer presenti al lancio Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Activision, Treyarch Studios e Raven Software hanno annunciato ufficialmente tutti i contenuti multiplayer che sarannoall’interno diofOps 6 sin dalndo di conseguenzalee leche i giocatori potranno gustarsi tra ormai pochi giorni. Questo importante annuncio è avvenuto attraverso un post condiviso sul blog ufficiale della serie sparatutto, precisando che anche il sesto capitolo diOps potrà beneficiare del ricco supporto postche ha caratterizzatole ultime uscite del franchise. Nonostante ciò, l’offerta diofOps 6 sin dal giorno disarà decisamente corposa, visto che includerà dal D1 ben 16multiplayer, di cui 12 core 6v6 e quattroStrike che dedicate ai 2v2 e 6v6, oltre, il ritorno del sistema di Prestigio classico ed ovviamente non poche

