Calcio a 5, la Serie A è pronta a partire. Tutti a caccia della Meta Catania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo i Mondiali che hanno incoronato il Brasile, il futsal italiano è pronto a ripartire per una nuova stagione della sua Serie A, la 41esima, quella 2024-2025. Tutti a caccia dei campioni d'Italia della Meta Catania: i siciliani che puntano al bis e che hanno rinforzato il loro roster con giocatori come il marocchino Anas, o elementi del calibro di Pina. Dietro agli etnei sono diverse le squadre che puntano a scalzare i catanesi dal trono: dal Napoli di Bolo, Borruto e Salas all'Ecocity Genzano di Ricardinho e Mammarella, senza dimenticare l'L84, che potrà contare su giocatori come Vinicius Rocha, Murilo Schiochet e Braga, e realtà come la Roma 1927 e la Feldi Eboli. Ma non è tutto, perché altre squadre, che avranno l'obiettivo primario di centrare i playoff, proveranno a giocare diversi scherzi alle "Big": Fortitudo Pomezia, Italservice Pesaro, Sandro Abate e Sporting Sala Consilina.

