Buchmesse, malore per il direttore dell'Istituto del Risorgimento

Il direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano Alessandro Campi è stato ricoverato in ospedale per un malore, accusato dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse 2024, a Francoforte, dove l'Italia è ospite d'onore. Il politologo si è sentito poco bene martedì notte dopo il concerto 'Puccini in opera'. L'organizzazione ha fatto sapere che ora Campi sta meglio e verrà dimesso.

Giuli: "Solidarietà e vicinanza a direttore Campi"

"Solidarietà e vicinanza mia personale e del ministero della Cultura ad Alessandro Campi, direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, ricoverato in ospedale a Francoforte, a seguito di un malore, dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse, che lui stesso ha arricchito con una mostra dedicata a Niccolò Machiavelli", ha affermato il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

