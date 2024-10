Sport.quotidiano.net - Bologna, è l’ora di Birmingham. Oggi biglietti in vendita dalle 12

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La corsa al biglietto per la trasferta di Champions di, in programma martedì sera alle 21 italiane, comincerà a mezzogiorno. Ilha avuto ieri la disponibilità dei tagliandi per il Villa Park esaranno insul circuito Vivaticket a partire12 per gli abbonati, per un massimo di duea persona.12 di domani ieventualmente rimasti disponibili saranno venduti liberamente. Il prezzo? 60 euro più pre, prezzo del tutto simile a quello della trasferta di Liverpool. Ma qualcosa è cambiato rispetto alla prima trasferta inglese. Nella pratica e nella sostanza. Per Anfield furono sei i voli charter prenotati dai tifosi, con relativiper il settore ospiti, per un totale di 1100 posti sui 3.000 a disposizione. Ma iprenotati sfiorarono quota duemila sulla capienza di tremila. Non questa volta.