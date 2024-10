Bitcoin e criptovalute, la stangata del governo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sorpresa amara in manovra: la tassazione sulle plusvalenze passa dal 26% al 42%. Il governo si muove perché, come certifica Oam, da alcuni mesi gli italiani hanno iniziato a vendere le monete digitali Wired.it - Bitcoin e criptovalute, la stangata del governo Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sorpresa amara in manovra: la tassazione sulle plusvalenze passa dal 26% al 42%. Ilsi muove perché, come certifica Oam, da alcuni mesi gli italiani hanno iniziato a vendere le monete digitali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bitcoin - che salasso : il governo vuole alzare le ritenute dal 26 al 42% - Bitcoin, che mazzata. Per chi investe sarà un vero e proprio salasso dal momento che come annunciato dal viceministro Leo in conferenza stampa l'aumento delle ritenute "per le plusvalenze da Bitcoin" passerà dal 26 al 42%. . . Le. Il governo ora vuole fare cassa alzando le tasse sulle criptovalute. (Today.it)