Berrettini e l’ansia di sfilare: “Ho chiesto ai veri modelli”. Gli hanno dato il consiglio giusto (Di mercoledĂŹ 16 ottobre 2024) Matteo Berrettini, impegnato a Stoccolma questa settimana a Stoccolma, racconta la sua ansia prima di sfilare per Boss alla Milano Fashion Week. Poi i veri modelli gli hanno dato il consiglio giusto su cosa fare. Fanpage.it - Berrettini e l’ansia di sfilare: “Ho chiesto ai veri modelli”. Gli hanno dato il consiglio giusto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledĂŹ 16 ottobre 2024) Matteo, impegnato a Stoccolma questa settimana a Stoccolma, racconta la sua ansia prima diper Boss alla Milano Fashion Week. Poi imodelli gliilsu cosa fare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂš recenti.

Berrettini e la difficoltĂ di sfilare: ha chiesto ai veri modelli, gli hanno dato il consiglio giusto - Matteo Berrettini, impegnato a Stoccolma questa settimana a Stoccolma, racconta la sua ansia prima di sfilare per Boss alla Milano Fashion Week ... (fanpage.it)

SCI DI FONDO, A LIVIGNO È COUNTDOWN PER LA SGAMBEDA - Nonostante siano ancora vivi i ricordi di un’estate davvero da incorniciare, in quel di Livigno, tra grandi eventi, turismo consapevole e tanto ... (sportmediaset.mediaset.it)

Letizia di Spagna sfavillante in rosso sotto la pioggia. E il trench è il suo capo “salvavita” - La pioggia battente non ha fermato la parata militare in occasione della Festa nazionale a Madrid. E dire che per qualche istante, quando l'acqua ha iniziato a penetrare tra i sedili del palco reale, ... (informazione.it)