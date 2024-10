Balotelli, una squadra di Serie A fa un passo indietro: la conferma arriva dal mister (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mario Balotelli, una squadra di Serie A chiude al trasferimento: il no arriva direttamente dal tecnico, ne rimane solo una Ancora incerto il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante ha comunicato nelle scorse settimane di voler ritornare in Serie A e di aver ricevuto anche delle offerte. Il Genoa ha avuto dei contatti con l’entourage dell’ex Milan ma al momento nulla di chiuso. Calcionews24.com - Balotelli, una squadra di Serie A fa un passo indietro: la conferma arriva dal mister Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mario, unadiA chiude al trasferimento: il nodirettamente dal tecnico, ne rimane solo una Ancora incerto il futuro di Mario. L’attaccante ha comunicato nelle scorse settimane di voler ritornare inA e di aver ricevuto anche delle offerte. Il Genoa ha avuto dei contatti con l’entourage dell’ex Milan ma al momento nulla di chiuso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Clamoroso - Balotelli torna in serie A : ecco che squadra ha scelto - Il Genoa in difficoltà Tra le squadre più in difficoltà in questo inizio di stagione c’è il Genoa di Alberto Gilardino, una delle squadre rivelazioni della scorsa stagione che aveva messo in luce il giovane tecnico piemontese tanto che il suo nome è stato in lizza anche per panchine più importanti. (Cityrumors.it)

Enock Barwuah - il fratello di Balotelli trova squadra in Serie D - Enock Barwuah riparte dai Dilettanti. L`attaccante classe 1993, fratello di Mario Balotelli, è stato tesserato dalla Pro Palazzolo. La squadra... (Calciomercato.com)

Dalla Spagna : Balotelli vicino all’Intercity - squadra di terza serie - “L’operazione non è chiusa, ma nelle ultime ore ci sono stati passi avanti importanti”, specifica la testata. . Secondo quanto riporta Cope, infatti, l’attaccante italiano sarebbe vicino a trovare un accordo con l’Intercity, squadra di Alicante che milita nella terza serie iberica. L’accordo prevedrebbe un contratto fino al termine della stagione con opzione per il secondo anno. (Sportface.it)