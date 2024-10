Ansmes Catania, Leone confermato alla guida per il prossimo quadriennio olimpico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un momento di sport e di grande condivisione. Per il prossimo quadriennio olimpico sarà ancora Pippo Leone a guidare l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) di Catania. Il risultato ottenuto – l’83% dei voti – consolida l’operato del dirigente sportivo in questi anni Cataniatoday.it - Ansmes Catania, Leone confermato alla guida per il prossimo quadriennio olimpico Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un momento di sport e di grande condivisione. Per ilsarà ancora Pippore l’(Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) di. Il risultato ottenuto – l’83% dei voti – consolida l’operato del dirigente sportivo in questi anni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ansmes Catania, Leone confermato alla guida per il prossimo quadriennio olimpico - L’assemblea provinciale si è tenuta nella sala riunione del Campo Dusmet. “Per me oggi – confessa Leone – è una giornata speciale" ... (cataniatoday.it)

Serie C, Girone C: le designazioni arbitrali della decima giornata - La Serie C torna in campo nel weekend. Tante le gare entusiasmanti in programma, tra cui il derby Picerno-Potenza e l'avvicente Foggia-Catania. Queste le designazioni arbitrali ... (tuttocalciopuglia.com)

Giornata mondiale contro l'Incenerimento dei rifiuti: "La Sicilia non diventi la pattumiera del Mediterraneo" - Le organizzazioni siciliane scendono in campo contro gli inceneritori previsti dalla Regione Siciliana a Palermo e Catania ... (palermotoday.it)