Anna Tatangelo look Io Canto Generation, il 16/10: brand e prezzi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Ottobre 2024 8:46 pm by Redazione C'è sempre una grande curiosità sul look di Anna Tatangelo a Io Canto Generation 2024. Nella seconda puntata della nuova edizione, in onda il 16 ottobre 2024, la coach indossa un coordinato bianco. Non passano inosservati i suoi gioielli, che come sempre sfoggia con grande eleganza nella prima serata di Canale 5. Anche in questa edizione, nel talent show condotto da Gerry Scotti, la Tatangelo svolge il ruolo di coach, con una sua squadra. Al suo fianco ci sono Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia, Benedetta Caretta e la new entry Lola Ponce. Ma vediamo insieme quali gioielli indossa stasera la cantante di Ragazza di periferia.

Buchmesse Francoforte 2024 - Susanna Tamaro : “Mi turba il poco amore verso il nostro Paese” - Io, che sono nata al confine estremo dell’Italia, non ho questo disprezzo, ho una grande ammirazione, ma rimango sempre sorpresa di come tanti italiani non si accorgono del grande privilegio di vivere in Italia”. “Una delle cose che più mi turba è il poco amore che abbiamo per il nostro Paese, perché noi italiani ci disprezziamo tanto e non so la ragione. (Thesocialpost.it)

ATP Almaty 2024 - risultati 15 ottobre : avanzano Mannarino e Karatsev - fuori O’Connell e Kukushkin - Prosegue il primo turno degli Almaty Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sul veloce indoor della città kazaka: in casa Italia arriva l’eliminazione dell’unico azzurro presente nel tabellone di singolare, Fabio Fognini, sconfitto dal finlandese Otto Virtanen, capace di imporsi con lo score di 6-3 7-6 (4). (Oasport.it)

Roma 2024 : nasce Best Movie Worlds - galà benefico con Margherita Buy - Andrea Bosca e Anna Foglietta - 00 presso il Forum Theatre (ex Teatro Euclide) preceduto da un red carpet all'Auditorium Parco della Musica. Il pubblico della serata sarà composto, assieme a rappresentanti dell'industria del cinema italiano, da studenti delle scuole superiori come evento capace di ispirare le nuove generazioni. La Festa del Cinema di Roma 2024 ospiterà il gala benefico Best Movie Worlds, nuovo appuntamento in ... (Movieplayer.it)