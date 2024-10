Alessandro Impagnatiello: “Tentai di cancellare tutto, ogni traccia di Giulia ma non era come buttare una caramella” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Tentai poi di cancellare tutto, come se far sparire una persona fosse come buttare una caramella. Cercavo di eliminare ogni traccia di Giulia, cercai di eliminare Giulia dando fuoco () Ora è tutto chiaro, tutto insensato quella che avevo intenzione di fare. Non era come buttare una caramella, non si può () polverizzare un corpo”. Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano incinta al settimo mese di gravidanza, ha detto in uno dei colloqui con gli esperti nominati dalla Corte d’assise perché valutassero la sua capacità di intendere e di volere. Per i periti lo era. Il 31enne alla domanda sul perché ha ucciso ha risposto: “Perché ho visto tutto finito“. Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Impagnatiello: “Tentai di cancellare tutto, ogni traccia di Giulia ma non era come buttare una caramella” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “poi dise far sparire una persona fosseuna. Cercavo di eliminaredi, cercai di eliminaredando fuoco () Ora èchiaro,insensato quella che avevo intenzione di fare. Non erauna, non si può () polverizzare un corpo”., reo confesso dell’omicidio della fidanzataTramontano incinta al settimo mese di gravidanza, ha detto in uno dei colloqui con gli esperti nominati dalla Corte d’assise perché valutassero la sua capacità di intendere e di volere. Per i periti lo era. Il 31enne alla domanda sul perché ha ucciso ha risposto: “Perché ho vistofinito“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island - Giulia obbliga Mirco a restituirle le scarpe : “Rivoglio tutto fino all’ultimo centesimo” - A Temptation Island la storia tra Mirco e Giulia si conclude con una dura rottura. Voglio tutto fino all'ultimo centesimo" assicura Giulia. "Quando chiamo la ditta di traslochi, nemmeno il materasso gli resta. Continua a leggere . Ma non solo. Al termine del falò di confronto, però, la ragazza rifiuta di tornare a casa a mani vuote e chiede al suo ex di restituirle le scarpe pagate da lei. (Fanpage.it)

“Sangiuliano non è stato l’unico” : Boccia - la gola profonda che ribalta tutto - A. di Scafati, intervistato da La Verità, ha raccontato la sua breve relazione con Maria Rosaria Boccia, come è riuscito a sfuggirle, chi invece è caduto nella sua trappola e come sia riuscita ad entrare nelle grazie dell’ex Ministro Sangiuliano. Leggi anche: Gelo polare in arrivo in Italia, ecco dove e quando Leggi anche: Valentino Rossi, la splendida notizia in famiglia: è nata Angelina ... (Tvzap.it)

“Cambia tutto di colpo”. Meteo - fine del caldo piacevole : l’annuncio di Giuliacci - segnatevi la data - Le cose potrebbero peggiorare poi dal 17 su tutto il territorio nazionale. In particolare, Giuliacci prevede che dal 16 ottobre in poi ci saranno forti piogge al Nord e un graduale rientro delle temperature anche al Centro-Sud. . Il caldo anomalo di questo ottobre non è solo una curiosità meteorologica; è anche un segnale del cambiamento climatico in corso. (Caffeinamagazine.it)