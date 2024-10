Viene condannato e fa perdere le proprie tracce, arrestato 60enne (Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato, al termine di mirate ricerche, è riuscita ad individuare ed arrestare un tarantino di 60 anni condannato lo scorso giugno con sentenza definitiva alla pena in carcere di sette anni ed otto mesi perché ritenuto responsabile dei reati di truffa e peculato in danno di un’anziana signora. L’uomo si era reso irreperibile subito dopo la sentenza di condanna. Secondo quanto rilevato dagli investigatori, il 60enne in qualità di amministratore di sostegno del patrimonio di un’anziana signora, approfittando del suo stato d’indigenza, si era indebitamente appropriato di un’ingente somma di denaro di proprietà della sua assistita, utilizzandola esclusivamente per fini personali. Tarantinitime.it - Viene condannato e fa perdere le proprie tracce, arrestato 60enne Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato, al termine di mirate ricerche, è riuscita ad individuare ed arrestare un tarantino di 60 annilo scorso giugno con sentenza definitiva alla pena in carcere di sette anni ed otto mesi perché ritenuto responsabile dei reati di truffa e peculato in danno di un’anziana signora. L’uomo si era reso irreperibile subito dopo la sentenza di condanna. Secondo quanto rilevato dagli investigatori, ilin qualità di amministratore di sostegno del patrimonio di un’anziana signora, approfittando del suo stato d’indigenza, si era indebitamente appropriato di un’ingente somma di denaro dità della sua assistita, utilizzandola esclusivamente per fini personali.

