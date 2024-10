"Una indagine sui fondi pubblici agli Agnelli". Lega, operazione verità e assalto a Stellantis (Di martedì 15 ottobre 2024) «Non abbandoniamo l'Italia, ma qui i costi sono troppo elevati». Potrebbe essere questo uno dei passaggi del discorso fatto, nelle scorse ore, in audizione al Parlamento dal numero uno di Stellantis, il portoghese Carlos Tavares, che ha fatto letteralmente infuriare il vicepremier nonchè ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e con lui tutti i parlamentari della Lega. Una dichiarazione interpretata da molti come una sorta di disimpegno e persino come una possibile uscita dal Belpaese. Liberoquotidiano.it - "Una indagine sui fondi pubblici agli Agnelli". Lega, operazione verità e assalto a Stellantis Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «Non abbandoniamo l'Italia, ma qui i costi sono troppo elevati». Potrebbe essere questo uno dei passaggi del discorso fatto, nelle scorse ore, in audizione al Parlamento dal numero uno di, il portoghese Carlos Tavares, che ha fatto letteralmente infuriare il vicepremier nonchè ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e con lui tutti i parlamentari della. Una dichiarazione interpretata da molti come una sorta di disimpegno e persino come una possibile uscita dal Belpaese.

