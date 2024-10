Trovato morto in casa | la scoperta del nipote che da diverse ore non aveva sue notizie Inutili i soccorsi Il ritrovamento in un’abitazione di Paliano

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tragedia a: sessantennenella sua abitazione Questa mattina a, un paese nel nord della provincia di Frosinone, si è consumato un dramma. Un uomo di oltre sessant’anni è statosenza vita nella suapoco fuori dal centro abitato, vicino al parco dedicato al giovane eroe Willy Monteiro Duarte. IlIldell’uomo, preoccupato per l’improvvisa mancanza di contatti, ha deciso di raggiungerlo presso la sua abitazione. Verso le 11:30 di oggi, ha scoperto il corpo senza vita del parente. L’uomo viveva da solo, e l’assenza diinsospettito i familiari, che hanno poi fatto la tragica. Indagini in corso I Carabinieri sono intervenuti sul posto e stanno cercando di chiarire le circostanze della morte. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un possibile gesto estremo.