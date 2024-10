Bergamonews.it - Treviglio in lutto, addio alla preside e poetessa Maria Palchetti Mazza

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il mondo della cultura piange, spentasi a 94 anni, la sera di lunedì 14 ottobre.Insegnante,, scrittrice,, pittrice, giornalista e animatrice culturale era nata il 29 maggio 1930 a Firenze. Una lunga vita iniziata in Via Faenza a Firenze e proseguita nel nord d’Italia. Arrivata a Scanzorosciate nel 1953 per seguire il suo amato marito Carlo che aveva sposato lo stesso anno. Anel 1958. Una vita dedicatascuola prima come docente e poi comea Cologno, Ghisalba, Spirano e poi aScuola media Tommaso Grossi.scuola Tommaso Grossi è rimasta per più di 30 anni dove ha istituito i primi corsi di alfabetizzazione per stranieri, le 150 ore, laboratori di musica, del legno, corsi di pittura e l’apertura del Centro EDA per l’ascolto degli adulti.