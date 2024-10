Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare si diceva un tempo Ora non più

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Per le guerre in corso, tante, è bastato un attimo (di follia) perché dalle parole si passasse ai fatti. Quanto si dovrà ancora attendere perché tale senso di marcia si inverta verso la pace?Ieri è stato lunedì e in tanti, certamente, anche se comunque non in grado di andare oltre le lamentazioni, si saranno chiesti, non senza retorica, a che punto fosse la notte della guerra sul mondo.Si saranno quindi sostituiti con il pensiero a quanti si impegnano in quella che dovrebbe essere la loro occupazione, cioè tentare di rendere concreta la galassia impalpabile di ipotesi per avviare verso la soluzione lo stato di guerra. Lo stesso che, giorno dopo giorno, sta imbrigliando sempre più i soggetti che sono coinvolti in essa. Finora ha tenuto banco la politica, avocando a se l’intera congerie di procedure legata a ciò che sta succedendo.