The Apprentice | Donald Trump attacca il film e il regista Ali Abbasi risponde alle critiche

Alcuni giorni fa Donald Trump aveva duramente criticato il film The Apprentice, ispirato alla sua vita, e il regista Ali Abbasi gli ha ora risposto sui social. Il film The Apprentice è stato recentemente attaccato pubblicamente da Donald Trump, che non sembra aver apprezzato l'opera cinematografica ispirata alla sua vita, e il regista Ali Abbasi ha ora risposto alle critiche dell'ex presidente sui social. L'appuntamento per vedere nelle sale il discusso progetto presentato in anteprima al Festival Cannes è stato fissato al 17 ottobre, grazie a BIM Distribuzione. Le critiche di Donald Trump Il politico, dopo il debutto nei cinema americani di The Apprentice - alle Origini di Trump, lo ha duramente attaccato online sostenendo che fosse un film "disonesto, diffamatorio e politicamente disgustoso, fatto uscire proprio

Donald Trump contro il film ‘The Apprentice’ : “Falso e privo di classe” - Racconta il rapporto tra il giovane Trump, determinato a uscire dall’ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, e una delle figure più importanti sulla sua vita: lo spietato avvocato e faccendiere Roy Cohn. Di cosa parla ‘The Apprentice’ Al cinema in italia dal prossimo 17 ottobre, ‘The Apprentice – Alle origini di Trump‘ è diretto dal regista danese-iraniano ... (Lapresse.it)

The Apprentice - per Donald Trump è un film "Falso e privo di classe - un colpo basso - diffamatorio - politicamente disgustoso" - Alla vigilia del suo arrivo al cinema, The Apprentice è stato duramente attaccato dall'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Aperto al confronto con lui", così gli ha risposto il regista del film Ali Abbasi. (Comingsoon.it)

Gli strascichi di The Apprentice : il regista responde a Donald Trump - In questo contesto, il film si trasforma in un campo di battaglia non solo per raccontare una storia personale, ma anche per esplorare temi più ampi legati alla verità , alla rappresentazione e all’immaginario collettivo. Facebook WhatsApp Twitter La recente uscita di The Apprentice ha sollevato discussioni e polemiche, specialmente a causa delle critiche espresse da Donald Trump nei ... (Gaeta.it)