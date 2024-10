Telese, atti persecutori e lesioni personali aggravate: un arresto (Di martedì 15 ottobre 2024) Comunicato Stampa A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nei giorni scorsi, militari della Stazione Carabinieri di Telese Terme hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa Continua L'articolo Telese, atti persecutori e lesioni personali aggravate: un arresto proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Telese, atti persecutori e lesioni personali aggravate: un arresto Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Comunicato Stampa A seguito di una miratavità d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nei giorni scorsi, militari della Stazione Carabinieri diTerme hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa Continua L'articolo: unproviene da Fremondoweb.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresti domiciliari per un ventiquattrenne indagato di atti persecutori e lesioni a Telese Terme - Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Inoltre, alcuni giorni dopo, sempre nel centro abitato di Telese Terme, lo stesso aggrediva fisicamente anche il fratello della ... (Puntomagazine.it)

"Ti ho svegliato io questa mattina...". Lucia Annunziata : la rivelazione che imbarazza Telese | Video - Il caso ha suscitato lo sdegno dei Paesi "amici" di Hamas, tra cui lo stesso Iran che per bocca dell'ayatollah Ali Khamenei ha dichiarato: "Il regime sionista affronterà una dura punizione per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh". L'esercito Israeliano ha detto che non si volevano prendere la responsabilità di questo atto. (Liberoquotidiano.it)