Stop alla caccia dei cervi in Abruzzo, il Consiglio di Stato sospende l'abbattimento fino a novembre (Di martedì 15 ottobre 2024) Accolta la richiesta delle associazioni animaliste sullo Stop alla caccia a 469 capi, dopo la decisione contraria del Tar de L'Aquila. La Regione: "Rinvio anche per ragioni burocratiche"

