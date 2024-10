Spaccio in casa, arrestato nucleo familiare nel Napoletano (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna intera famiglia ma anche numerosi e fidati collaboratori: è così che a Pozzuoli si gestiva un’attività di Spaccio. Undici le persone, tra i 35 e i 66 anni, destinatari di una ordinanza di misura cautelare eseguita dai carabinieri. Sono gravemente indiziati, a vario titolo ed in concorso tra loro, di traffico illecito di droga ma anche furto di autovettura, ricettazione ed estorsione con il cosiddetto metodo del ‘cavallo di ritorno. Il nucleo familiare aveva organizzato lo Spaccio nella propria abitazione di Giugliano in Campania. Sono state documentate più di cinquanta cessioni di hashish e cocaina, due le persone arrestate in flagranza e sequestrate diverse dosi di droga. Anteprima24.it - Spaccio in casa, arrestato nucleo familiare nel Napoletano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna intera famiglia ma anche numerosi e fidati collaboratori: è così che a Pozzuoli si gestiva un’attività di. Undici le persone, tra i 35 e i 66 anni, destinatari di una ordinanza di misura cautelare eseguita dai carabinieri. Sono gravemente indiziati, a vario titolo ed in concorso tra loro, di traffico illecito di droga ma anche furto di autovettura, ricettazione ed estorsione con il cosiddetto metodo del ‘cavallo di ritorno. Ilaveva organizzato lonella propria abitazione di Giugliano in Campania. Sono state documentate più di cinquanta cessioni di hashish e cocaina, due le persone arrestate in flagranza e sequestrate diverse dosi di droga.

