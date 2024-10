Sport.quotidiano.net - Siena, a Orvieto l’attacco non punge. Ma la porta resta ancora inviolata

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lo 0-0 diè coinciso forse con la peggiore versione della Robur di questo più che discreto avvio di stagione. Per stessa ammissione di mister Magrini, che di certo non difetta in quanto ad onestà intellettuale, la cosa migliore della trasferta umbra di domenica scorsa è stato il punto guadagnato che allunga a 38 l’incredibile serie di risultati utili di fila (sommando ovviamente le 32 giornate dello scorso campionato di Eccellenza alle prime sei dell’attuale torneo). Se a questo significativo dato si aggiunge la quinta gara senza subire reti sue sei disputate il bicchiere dopo il pari a reti bianche contro l’Orvietanacomunque mezzo pieno. La solidità difensiva è infatti un particolare non da poco per chi ha ambizioni di primato ed è ciò che può permettere, anche nelle giornate meno brillanti, dire a casa punti pesanti.