Sci alpino | riavvicinamento in pista per Goggia e Delago dopo gli infortuni

Comincia il riavvicinamento alla pista per Sofia Goggia e Nicol Delago, reduci da differenti infortuni. Entrambe le sciatrici azzurre sono state convocate a scopo riabilitativo per l'allenamento programmato dallo staff tecnico in Val Senales fino a venerdì 18 ottobre insieme agli allenatori Luca Agazzi e Giovanni Feltrin. Nella località altoatesina saranno presenti anche Beatrice Sola, Martina Peterlini e Marta Rossetti del team di slalom femminile di Coppa del mondo con l'allenatore responsabile Roberto Lorenzi e l'allenatore Giancarlo Bergamelli.

