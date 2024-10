Sampdoria e Genoa, niente offerta per lo stadio. La Prefettura richiede un sopralluogo, emergono criticità (Di martedì 15 ottobre 2024) niente accordo sullo stadio. Sampdoria e Genoa sono ancora distanti da un accordo e la dead line di ieri, fissata dal sindaco Bucci per la presentazione Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024)accordo sullosono ancora distanti da un accordo e la dead line di ieri, fissata dal sindaco Bucci per la presentazione

Guardiola punzecchia Fazio : "Il Genoa è forte" - poi posa col berretto della Sampdoria - Curioso e simpatico siparietto nell'ultima puntata di 'Che tempo che fa', trasmissione condotta dal ligure (e sampdoriano) Fabio Fazio che, domenica sera, ha avuto tra i propri ospiti Pep Guardiola, allenatore del Manchester City ed ex calciatore di quel Barcellona che, nella stagione 1991/1992... (Genovatoday.it)

Stadio Ferraris - tutto fermo : la Sampdoria chiede al Genoa garanzie sul pagamento - il punto - Situazione sempre piuttosto ingarbugliata sul fronte stadio tra Sampdoria e Genoa, nonostante l`ottimismo lasciato trapelare nei giorni scorsi.... (Calciomercato.com)

Stadio Ferraris - accelerazione importante per Euro 2032 : oggi riunione con Sampdoria e Genoa - Oggi è prevista una riunione del Cda della società. Ci sono importanti novità per quanto riguarda lo stadio Ferraris con l’incontro alle porta con Sampdoria e Genoa Novità importanti sul futuro del Luigi Ferraris. Come riporta Il Secolo XIX, l’obiettivo è proporre […]. Come già era stato annunciato, Genoa e Sampdoria si sono “unite” fondando la società Genova Stadium. (Calcionews24.com)