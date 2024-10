Roma-Inter in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 20.45 di domenica 20 ottobre si gioca Roma-Inter, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi Interessa. Roma-Inter in tv Roma-Inter in radio pronostico Roma-Inter Roma-Inter su DAZN La partita Roma-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato. telecronisti DAZN: Pardo-Ambrosini. Roma-Inter su Sky In questo caso Roma-Inter non rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky. Roma-Inter in radio La radiocronaca di Roma-Inter verrà trasmessa in diretta su Rai radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Ascoltitv.it - Roma-Inter in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 20.45 di domenica 20 ottobre si gioca, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in. L’indice che segue vi porteràmente al paragrafo che viessa.in tvinsu DAZN La partitasarà trasmessa intv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato.DAZN: Pardo-Ambrosini.su Sky In questo casonon rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky.inLacronaca diverrà trasmessa insu Rai1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara.

