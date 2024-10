Rocco Siffredi a teatro con lo spettacolo “Siffredi racconta Rocco”: “Ci sono aneddoti mai raccontati prima. La serie? Un ottimo lavoro. Ecco perchè Stefano De Martino potrebbe essere il mio erede” – Intervista (Di martedì 15 ottobre 2024) Rocco Siffredi, il pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una pop star internazionale, e icona dalle mille contraddizioni, debutta a teatro con lo spettacolo dal titolo “Siffredi racconta Rocco” diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua VERA Produzione. È la prima volta per il celebre attore calcare il palcoscenico di un teatro con uno spettacolo tutto suo, per raccontare in prima persona, con ironia e sincerità, una vita e una carriera davvero incredibili Il tour toccherà numerose città italiane, tra cui Firenze il 18 ottobre, Milano (teatro degli Arcimboldi, 29 ottobre) e Roma (teatro Brancaccio, 18 novembre). Al suo fianco sul palco un’ospite d’eccezione, la moglie Rózsa. Superguidatv.it - Rocco Siffredi a teatro con lo spettacolo “Siffredi racconta Rocco”: “Ci sono aneddoti mai raccontati prima. La serie? Un ottimo lavoro. Ecco perchè Stefano De Martino potrebbe essere il mio erede” – Intervista Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 15 ottobre 2024), il pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una pop star internazionale, e icona dalle mille contraddizioni, debutta acon lodal titolo “” diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua VERA Produzione. È lavolta per il celebre attore calcare il palcoscenico di uncon unotutto suo, perre inpersona, con ironia e sincerità, una vita e una carriera davvero incredibili Il tour toccherà numerose città italiane, tra cui Firenze il 18 ottobre, Milano (degli Arcimboldi, 29 ottobre) e Roma (Brancaccio, 18 novembre). Al suo fianco sul palco un’ospite d’eccezione, la moglie Rózsa.

Rocco Siffredi debutta a teatro con lo spettacolo “Siffredi racconta Rocco” : “Racconto aneddoti mai raccontati prima. La serie? È stato fatto un ottimo lavoro” – Intervista - Credo che quando si parli di sessualità non debbano esserci maglie o bandiere. Come è avvenuto il vostro incontro? “Penso che lui sapesse che volevo fare questa cosa e mi ha proposto di farla con lui. Se dovesse scegliere un programma tv da condurre, cosa le piacerebbe? Quello di De Martino, dei pacchi. (Superguidatv.it)

Grande Fratello - un’ex inquilina svela : “Vorrei mettere fine alla mia castità con Gianluca Vacchi o Rocco Siffredi!” - Al tempo, l’ex conduttrice decise di immergersi nella fede dopo la separazione da Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia Giorgia. Infine, l’ex showgirl ha parlato degli uomini ai quali è stata legata in passato: Tutti grandi amatori perché per me il sesso è sempre stato importante. . La Tagli, nello specifico, ha sollevato dubbi sulla genuinità del rapporto tra l’attrice romana e Giuseppe ... (Isaechia.it)

Simona Tagli : “Mi sono fidanzata - ma vorrei rompere il voto di castità con Rocco Siffredi o con Vacchi” - Continua a leggere . Ha raccontato di aver incontrato un uomo, "annuncerò a breve il mio fidanzamento", ma il voto di castità "vorrei romperlo con Rocco Siffredi o con Gianluca Vacchi". Simona Tagli ospite di Storie di donne al bivio in onda sabato 19 ottobre ha parlato del voto di castità e della sua volontà di romperlo. (Fanpage.it)