Prove Invalsi, metà alunni non raggiunge la sufficienza (Di martedì 15 ottobre 2024) Quasi la metà dei ragazzi (49,2%) che frequentano la terza media non ha una preparazione adeguata nella lingua italiana. Percentuale che scende al 41,1% per gli studenti delle quinta superiori. È la fotografia che restituiscono i test Invalsi 2023/204. Preparazione mediocre unita al fatto che Prato è tra le poche città italiane a mettere a segno nei test risultati peggiori rispetto al post Covid. Mentre quasi tutta Italia migliora dopo gli anni sciagurati della dad, gli studenti pratesi sia di terza media che di quinta superiore, fanno addirittura peggio con percentuali in aumento rispettivamente del 2,6% e 1,1% rispetto alle Prove Invalsi del 2020/2021.

