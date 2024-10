Professioni, al 2° convegno Assorup le proposte per l'Italia del futuro fra contratti, salute e Ia (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Oltre 300 Professionisti tra Rup, relatori e istituzioni hanno preso parte al secondo Congresso Nazionale di Assorup", si legge in una nota diramata dall'Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) per l'affidamento di contratti pubblici: in Italia il settore riguarda una spesa in appalti e concessioni di oltre 300 miliardi di Euro, con circa 160 mila addetti ai lavori. Assorup, che conta ad oggi circa 1.000 associati presenti in tutte le province Italiane, intende trasformare i Rup da funzionari a Professionisti degli appalti mediante un network multidisciplinare che offra tutela e servizi agli aderenti, supporto reciproco e li rappresenti dinanzi alle istituzioni per incidere sulla politica in materia di contratti pubblici. Liberoquotidiano.it - Professioni, al 2° convegno Assorup le proposte per l'Italia del futuro fra contratti, salute e Ia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Oltre 300sti tra Rup, relatori e istituzioni hanno preso parte al secondo Congresso Nazionale di", si legge in una nota diramata dall'Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) per l'affidamento dipubblici: inil settore riguarda una spesa in appalti e concessioni di oltre 300 miliardi di Euro, con circa 160 mila addetti ai lavori., che conta ad oggi circa 1.000 associati presenti in tutte le provincene, intende trasformare i Rup da funzionari asti degli appalti mediante un network multidisciplinare che offra tutela e servizi agli aderenti, supporto reciproco e li rappresenti dinanzi alle istituzioni per incidere sulla politica in materia dipubblici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Congresso nazionale Assorup : un passo avanti per i professionisti degli appalti pubblici - Queste modifiche sono viste come essenziali per garantire una risposta efficace e tempestiva alle necessità dei cittadini, soprattutto nel contesto di emergenze sanitarie. Questi ospiti hanno sottolineato l’importanza del ruolo dei RUP nei progetti delle amministrazioni pubbliche. Con un investimento di oltre 300 miliardi di euro in appalti e concessioni e circa 160. (Gaeta.it)

Professioni - Gaudini (Siena) : “Nuove branche dell’ingegneria focus al Congresso nazionale” - Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siena, a margine del 68esimo Congresso nazionale degli Ingegneri d’Italia, dal titolo 'Svolte-ingegneria per governare il cambiamento, in corso a Siena "Per la prima volta abbiamo affrontato i temi dell'ingegneria non tradizionale e questo in virtù del fatto che la categoria è pienamente cosciente dei cambiamenti e delle svolte […]. (Sbircialanotizia.it)

Professioni - Gaudini (Siena) : "Nuove branche dell'ingegneria focus al Congresso nazionale" - Siamo infatti riusciti a coinvolgere la collettività su temi di estrema attualità che riguardano l'ingegneria e la società civile". "Come sappiamo - spiega - l'ingegnere non è solo quello civile, ma si occupa degli edifici. A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Francesco Gaudini, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Siena, a margine del 68esimo Congresso nazionale degli Ingegneri d'Italia, dal ... (Liberoquotidiano.it)