Prato al Garibaldi Milleventi va in scena ' Bruna è la notte'

, 15 ottobre 2024 - Il 17 ottobre alle ore 21 al Garibaldi Milleventi va in scena 'Bruna è la notte', spettacolo a cavallo tra musica, canzoni e poesia. Un inno alla toscanità più autentica firmato da Alessandro Riccio e Alberto Becucci. In un mondo fatto di "Like" e di ricerca ossessiva di consensi, un personaggio come Bruna stona. Stona il suo aspetto poco rassicurante, la sua voce roca, la sua sigaretta sempre accesa. Perché a lei non interessa piacere, né essere simpatica. Ma è proprio per questo che tutti la amano. Cantante di serie B, ha passato la propria gioventù fra balere della Versilia, conosce barzellette sconce e versi della Merini a memoria che sciorina una dietro l'altra, come se fossero parte della stessa frase. E canta. Canzoni mai sentite, bellissime. Così tanto belle da chiedersi: "come è possibile che non l'abbia mai sentite?".