Polonia-Croazia, Zielinski chiede il cambio per un fastidio muscolare (Di martedì 15 ottobre 2024) Inter in ansia per Piotr Zielinski. Una serata che era iniziata alla grande per il centrocampista della Polonia, in gol nel primo tempo, è finita invece con la paura di un possibile infortunio. Al 74? il calciatore nerazzurro ha chiesto il cambio dopo essersi toccato la parte posteriore della coscia destra, venendo sostituito pochi istanti dopo dal ct. A pochi giorni dal big match contro la Roma di Ivan Juric, l'apprensione è ovviamente per un eventuale problema muscolare che lo porterebbe al forfait. Le sue condizioni saranno valutate nel corso delle prossime ore.

La Polonia impatta contro la Croazia : Zielinski segna ma esce per infortunio - C’è tempo anche per due eventi importanti, di cui uno riguardante direttamente l’Inter. Il centrocampista dell’Inter ha trovato la sua seconda rete consecutiva con la Nazionale, sbloccando momentaneamente il risultato. Pronti, via, e la squadra di Micha? Probierz accorcia le distanze al 45? con un tiro vincente di sinistro del giallorosso Nicola Zalewski. (Inter-news.it)

Zielinski timbra il cartellino! Aperte le marcature in Polonia-Croazia - Ci ha messo solo cinque minuti il centrocampista dell’Inter per aprire le marcature della partita, che è al momento ferma sul punteggio di 1-0 dopo circa un quarto d’ora. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Zielinski timbra il ... (Inter-news.it)

Nations League - Polonia-Croazia ‘Made in Serie A’ : Borna Sosa risponde a Zielinski - Al minuto 20 è poi arrivato il pari della formazione croata con Borna Sosa, esterno del Torino che in questa prima parte di stagione ha faticato un po’ ma che ora sta ritrovando la miglior forma. . Parlano ‘italiano’ i primi 20 minuti dell’incontro di Nations League tra Polonia e Croazia. Padroni di casa in vantaggio dopo appena cinque giri d’orologio grazie a Zielinski, perfettamente imbeccato ... (Sportface.it)