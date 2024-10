Perché si parla di quarto trimestre di gravidanza, ovvero del trimestre post parto? (Di martedì 15 ottobre 2024) Siamo abituati a suddividere la gravidanza in trimestri. Lo facciamo anche per questioni pratiche legate alle visite di controllo, agli esami da fare e ai cambiamenti che si verificano e si fa quindi riferimento a tre trimestri (nove mesi) di gravidanza. Al di là che si tratta, ovviamente, di una schematizzazione sempre più spesso si parla, non solo in ambito divulgativo ma anche scientifico, di quarto trimestre di gravidanza. Non un errore o un’esagerazione, ma un periodo che merita molta più attenzione di quella che gli viene comunemente riconosciuta. Perché si parla di quarto trimestre di gravidanza? Il quarto trimestre di gravidanza è, ovviamente, il periodo di tempo di 12 settimane (3 mesi) successivo al parto. È distinto rispetto al puerperio che è il periodo di sei settimane successive al parto e rappresenta una finestra temporale estremamente importante. Gravidanzaonline.it - Perché si parla di quarto trimestre di gravidanza, ovvero del trimestre post parto? Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Siamo abituati a suddividere lain trimestri. Lo facciamo anche per questioni pratiche legate alle visite di controllo, agli esami da fare e ai cambiamenti che si verificano e si fa quindi riferimento a tre trimestri (nove mesi) di. Al di là che si tratta, ovviamente, di una schematizzazione sempre più spesso si, non solo in ambito divulgativo ma anche scientifico, didi. Non un errore o un’esagerazione, ma un periodo che merita molta più attenzione di quella che gli viene comunemente riconosciuta.sididi? Ildiè, ovviamente, il periodo di tempo di 12 settimane (3 mesi) successivo al. È distinto rispetto al puerperio che è il periodo di sei settimane successive ale rappresenta una finestra temporale estremamente importante.

