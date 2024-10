Anteprima24.it - Pago Veiano, l’opposizione: “I ladri imperversano e l’Amministrazione comunale dorme sonni tranquilli”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il nostro paese continua ad essere letteralmente bombardato dai raid deiche colpiscono sostanzialmente a tutte le ore del giorno, incuranti – spesso e volentieri – del fatto che all’interno vi possano essere gli inquilini. In tutto ciò, la nostra Amministrazionecontinua a dormirebeati e. E non ci vengano a ripetere che i sindaci non hanno competenze dirette Lo sappiamo, non abbiamo mai visto un sindaco o un amministratore locale dare materialmente la caccia ai. Però, sappiano i nostri cari amministratori che i sindaci possono stimolare la discussione presso gli organi superiori e preposti, possono richiedere un plus di controllo. Possono e devono dare voce alla loro Comunità, possono – magari – varare delle misure che siano utili a fungere da deterrente, quali ad esempio la videosorveglianza.