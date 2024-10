Nuova inchiesta su Alfieri, Cascone chiarisce sui social (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Totale fiducia nell’attività degli inquirenti e della magistratura. Il mio unico pensiero va alla mia famiglia cui -mio malgrado- creo preoccupazioni di cui si farebbe volentieri a meno.” Con un post su Facebook il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania chiarisce di essere stato interessato di un’operazione per l’acquisizione di documenti. Si tratterebbe di un nuovo filone d’inchiesta partito dall’indagine sul presidente della Provincia Alfieri e che vedrebbe indagate altre 5 persone. Anteprima24.it - Nuova inchiesta su Alfieri, Cascone chiarisce sui social Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Totale fiducia nell’attività degli inquirenti e della magistratura. Il mio unico pensiero va alla mia famiglia cui -mio malgrado- creo preoccupazioni di cui si farebbe volentieri a meno.” Con un post su Facebook il consigliere regionale Luca, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campaniadi essere stato interessato di un’operazione per l’acquisizione di documenti. Si tratterebbe di un nuovo filone d’partito dall’indagine sul presidente della Provinciae che vedrebbe indagate altre 5 persone.

