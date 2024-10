Nel primo semestre del 2024 Sace ha registrato un utile netto di 252 milioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Il gruppo assicurativo-finanziario italiano Sace, partecipato dal Mef, ha chiuso il primo semestre del 2024 con un utile netto di duecentocinquantadue milioni di euro, cresciuto del sessantacinque per cento, e una solidità della gestione confermata anche dalle agenzie di rating. Sono cresciuti anche i ricavi assicurativi, da sessanta a centosessantatré milioni di euro, la sinistrosità è in calo del quindici per cento e c’è un incremento del risultato della gestione degli investimenti (da centoventicinque a duecentocinquantaquattro milioni di euro), che hanno trainato la crescita degli utili a duecentocinquantadue milioni di euro. Linkiesta.it - Nel primo semestre del 2024 Sace ha registrato un utile netto di 252 milioni Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il gruppo assicurativo-finanziario italiano, partecipato dal Mef, ha chiuso ildelcon undi duecentocinquantaduedi euro, cresciuto del sessantacinque per cento, e una solidità della gestione confermata anche dalle agenzie di rating. Sono cresciuti anche i ricavi assicurativi, da sessanta a centosessantatrédi euro, la sinistrosità è in calo del quindici per cento e c’è un incremento del risultato della gestione degli investimenti (da centoventicinque a duecentocinquantaquattrodi euro), che hanno trainato la crescita degli utili a duecentocinquantaduedi euro.

