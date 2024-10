Mister Movie | Janet Planet, ecco la Data di Uscita al Debutto del Dramma con Julianne Nicholson (Di martedì 15 ottobre 2024) Warner Bros. ha ufficialmente annunciato la Data di Uscita di “Janet Planet”, l’ultimo Dramma di formazione prodotto da A24. Dopo il successo al cinema, il film debutterà in streaming su Max il 1° novembre, seguito da una trasmissione lineare su HBO il 2 novembre. Data di Uscita con Janet Planet Julianne Nicholson Questo segna un Mistermovie.it - Mister Movie | Janet Planet, ecco la Data di Uscita al Debutto del Dramma con Julianne Nicholson Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Warner Bros. ha ufficialmente annunciato ladidi “”, l’ultimodi formazione prodotto da A24. Dopo il successo al cinema, il film debutterà in streaming su Max il 1° novembre, seguito da una trasmissione lineare su HBO il 2 novembre.diconQuesto segna un

Black Doves : Netflix svela la data di uscita della serie con Keira Knightley - Da 10 anni la …. I protagonisti, che appaiono anche nel breve video promozionale, sono Keira Knightley, Ben Whishaw e Sarah Lancashire. Cosa racconterà Black Doves La serie, che ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione, è ambientata a Londra, nel periodo natalizio. Netflix ha condiviso online un video promozionale di Black Doves, la nuova serie con Keira Knightley e Ben Whishaw, per ... (Movieplayer.it)

Invincible 3 : il teaser della terza stagione trapela online e rivela la data di uscita - Tra la prima e la seconda stagione della serie animata Invincible di Prime Video c'è stato un notevole distacco (oltre due anni), ma ci era stato assicurato che l'attesa per la terza stagione non sarebbe stata così lunga, e ora la conferma è arrivata grazie a un teaser trapelato online. Invincible tornerà sui nostri schermi il 6 febbraio 2025 - e non ci sarà nessuna fastidiosa pausa di metà ... (Movieplayer.it)

Here : il trailer Italiano svela la data d'uscita del nuovo film di Robert Zemeckis - Sarà sicuramente protagonista della prossima stagione dei premi il film che vede riunita la coppia Tom Hanks e Robin Wright Eagle Pictures ha diffuso il trailer italiano di Here, nuovo film di Robert Zemeckis che torna alla regia quasi tre anni dopo il remake in live-action Disney di Pinocchio. Here uscirà nelle sale italiane nel gennaio 2025, mentre nelle sale americane arriverà in tempo per la ... (Movieplayer.it)