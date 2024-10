Meloni: “Sulle banche noi più coraggiosi della sinistra” (Di martedì 15 ottobre 2024) Durante il dibattito alla Camera Sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni ha risposto in maniera decisa alle critiche mosse dal leader di sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Al centro del confronto, il tema della gestione delle banche e degli extraprofitti. La replica a Fratoianni “Al collega Fratoianni, che parlava di banche ed extraprofitti, dico che vedremo con la legge di bilancio“, ha dichiarato Meloni, sottolineando che sarà proprio la manovra finanziaria a mostrare come il governo attuale abbia affrontato queste tematiche in modo più incisivo rispetto alle precedenti amministrazioni di sinistra. Thesocialpost.it - Meloni: “Sulle banche noi più coraggiosi della sinistra” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Durante il dibattito alla Cameracomunicazioni in vista del Consiglio europeo, la premier Giorgiaha risposto in maniera decisa alle critiche mosse dal leader diItaliana, Nicola Fratoianni. Al centro del confronto, il temagestione dellee degli extraprofitti. La replica a Fratoianni “Al collega Fratoianni, che parlava died extraprofitti, dico che vedremo con la legge di bilancio“, ha dichiarato, sottolineando che sarà proprio la manovra finanziaria a mostrare come il governo attuale abbia affrontato queste tematiche in modo più incisivo rispetto alle precedenti amministrazioni di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra sul tavolo del Cdm : più fondi alla sanità. Extraprofitti? Meloni : “Avremo più coraggio della sinistra” - Diminuendo le tasse, come dimostrano l’intervento sul cuneo fiscale, che verrà rinnovato e reso strutturale, e la riduzione dell’Irpef, le entrate fiscali sono aumentate da gennaio ad agosto di 22 miliardi. Sono stati impegnati ieri sera, oggi stanno procedendo con le ultime cose. Dal suo conto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha confermato il dialogo costante con Palazzo Chigi. (Secoloditalia.it)

"Abbiamo avuto più coraggio di voi". Fratoianni colpito e affondato : Meloni - la lezione alla sinistra in una frase - "Al collega Fratoianni, che parlava di banche e extraprofitti, dico che vedremo con la legge di bilancio": la premier Giorgia Meloni lo ha detto in aula alla Camera, in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, replicando al leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. (Liberoquotidiano.it)

Meloni - sulle banche governo più coraggioso della sinistra - "Al collega Fratoianni, che parlava di banche e extraprofitti, dico che vedremo con la legge di bilancio. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera, in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, replicando al leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. (Quotidiano.net)