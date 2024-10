Media svedesi, Mbappé accusato di violenza sessuale ma lui smentisce: “Fake news” (Di martedì 15 ottobre 2024) Kylian Mbappé si trova ancora al centro di gravi polemiche, non solo per la disputa legale con il Paris Saint Germain, ma ora è anche accusato di violenza sessuale. La vicenda è stata riportata dal quotidiano svedese Aftonbladet, secondo cui i fatti si sarebbero verificati lo scorso 10 ottobre a Stoccolma, durante una serata in Media svedesi, Mbappé accusato di violenza sessuale ma lui smentisce: “Fake news” L'Identità. Lidentita.it - Media svedesi, Mbappé accusato di violenza sessuale ma lui smentisce: “Fake news” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Kyliansi trova ancora al centro di gravi polemiche, non solo per la disputa legale con il Paris Saint Germain, ma ora è anchedi. La vicenda è stata riportata dal quotidiano svedese Aftonbladet, secondo cui i fatti si sarebbero verificati lo scorso 10 ottobre a Stoccolma, durante una serata indima lui: “” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mbappé accusato di stupro in Svezia : la sua reazione - Non dico di sapere, perché non lo so, ma è meglio fare un passo indietro prima di dire tutto e il contrario di tutto. «Una nuova voce calunniosa comincia a rimbalzare in rete, partendo dal giornale svedese Aftonbladet – fanno sapere dall’entourage del giocatore – si tratta di accuse totalmente false e irresponsabili, la loro diffusione è inaccettabile. (361magazine.com)

“Mbappé accusato di stupro? Brutta notizia per la nazionale - ma bisogna distinguere il vero dal falso” : Deschamps ora è preoccupato - Ci sono cose che non sono difficili da verificare, ma se si dà credito a qualcosa…”, ha aggiunto Deschamps nel post-partita di Bruxelles, dopo la gara di Nations League tra Belgio e Francia (vinta 1-2 dagli ospiti). In questi casi, bisogna fare un passo indietro. Questo il commento di Didier Deschamps, ct della nazionale francese, circa le notizie che arrivano da Stoccolma sull’accusa per stupro ... (Ilfattoquotidiano.it)

Mbappè nella bufera - è accusato di stupro. Ma lui si difende : “Fake news - distinguete il vero dal falso” - Come riportato da Lapresse, la Procura svedese avrebbe aperto un’indagine per stupro proprio nei confronti dell’attaccante francese. Didier Deschamps, ct della Francia, a Le Parisien ha invitato i giornalisti a prendere molta distanza e a distinguere il vero dal falso, spiegando che questa situazione sta creando un ambiente molto negativo intorno ai Blues. (Dayitalianews.com)