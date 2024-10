Mbappé indagato per stupro in Svezia? Secondo i giornali svedesi sì (Di martedì 15 ottobre 2024) Mbappé indagato per stupro in Svezia? Secondo i giornali svedesi sì. Dalla Svezia rimbalza una notizia clamorosa. Mbappé sarebbe coinvolto in una denuncia di stupro. Le notizie sono ancora poco chiare nel senso che non ci sono certezze né dichiarazioni ufficiali. Due i giornali che se ne stanno occupano. Aftonbladet ed Expressen. Il Secondo ha scritto che il francese del Real Madrid sarebbe indagato. Il primo ha appena pubblicato l’articolo che vi riproponiamo. Scrive Aftonbladet: La megastar Kylian Mbappé è stato in Svezia la scosra settimana per due giorni in compagnia di altre persone. Durante il loro soggiorno hanno visitato ristoranti e discoteche a Stoccolma dove hanno incontrato diverse persone. Ieri Aftonbladet ha potuto rivelare che la polizia sta indagando su uno stupro dopo la loro visita. Lo stupro denunciato dovrebbe essere avvenuto giovedì, Secondo fonti dell’Aftonbladet. Ilnapolista.it - Mbappé indagato per stupro in Svezia? Secondo i giornali svedesi sì Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024)perinsì. Dallarimbalza una notizia clamorosa.sarebbe coinvolto in una denuncia di. Le notizie sono ancora poco chiare nel senso che non ci sono certezze né dichiarazioni ufficiali. Due iche se ne stanno occupano. Aftonbladet ed Expressen. Ilha scritto che il francese del Real Madrid sarebbe. Il primo ha appena pubblicato l’articolo che vi riproponiamo. Scrive Aftonbladet: La megastar Kylianè stato inla scosra settimana per due giorni in compagnia di altre persone. Durante il loro soggiorno hanno visitato ristoranti e discoteche a Stoccolma dove hanno incontrato diverse persone. Ieri Aftonbladet ha potuto rivelare che la polizia sta indagando su unodopo la loro visita. Lodenunciato dovrebbe essere avvenuto giovedì,fonti dell’Aftonbladet.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia : “Fake news” - (Adnkronos) – Il giocatore francese Ylian Mbappé sarebbe oggetto di un'indagine della polizia svedese per "stupro e violenza sessuale", secondo… L'articolo Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia: “Fake news” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia : “Fake news” - . (Adnkronos) – Il giocatore francese Ylian Mbappé sarebbe oggetto di un'indagine della polizia svedese per "stupro e violenza sessuale", secondo quanto riferito dal quotidiano Expressen, dopo che il calciatore aveva già denunciato si trattasse di "fake news". Secondo il quotidiano svedese, Mbappé è considerato "ragionevolmente sospetto" in questa indagine, il livello di sospetto più basso ... (Lidentita.it)

Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia : “Fake news” - (Adnkronos) – Il giocatore francese Ylian Mbappé sarebbe oggetto di un'indagine della polizia svedese per "stupro e violenza sessuale", secondo quanto riferito dal quotidiano Expressen, dopo che il calciatore aveva già denunciato si trattasse di "fake news". Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)