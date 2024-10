Manovra, via libera a interventi da 30 miliardi. Nasce la carta da 1.000 euro per i nuovi nati (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla nuova Manovra economica. Secondo quanto riportato dal Ministero dell’Economia in un comunicato, il disegno di legge di bilancio si inserisce nel contesto di un approccio cauto e responsabile adottato dal governo, prevedendo interventi con effetti lordi stimati intorno ai 30 miliardi per il 2025, a cui si aggiungeranno 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Leggi anche: Superenalotto, vincita da sogno: un sei da quasi 90 milioni a Riva del Garda Con la legge di bilancio vengono “confermate e ampliate le misure riguardanti i congedi parentali”, e viene “introdotta anche una ‘carta per i nuovi nati‘ che offre 1000 euro ai genitori con un Isee fino a 40 mila euro, per aiutarli nelle spese iniziali legate alla nascita del bambino”. Questo è quanto si legge nel comunicato del Mef. Thesocialpost.it - Manovra, via libera a interventi da 30 miliardi. Nasce la carta da 1.000 euro per i nuovi nati Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Consiglio dei Ministri ha dato il viaalla nuovaeconomica. Secondo quanto riportato dal Ministero dell’Economia in un comunicato, il disegno di legge di bilancio si inserisce nel contesto di un approccio cauto e responsabile adottato dal governo, prevedendocon effetti lordi stimati intorno ai 30per il 2025, a cui si aggiungeranno 35nel 2026 e oltre 40nel 2027. Leggi anche: Superenalotto, vincita da sogno: un sei da quasi 90 milioni a Riva del Garda Con la legge di bilancio vengono “confermate e ampliate le misure riguardanti i congedi parentali”, e viene “introdotta anche una ‘per i‘ che offre 1000ai genitori con un Isee fino a 40 mila, per aiutarli nelle spese iniziali legate alla nascita del bambino”. Questo è quanto si legge nel comunicato del Mef.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via libera alla manovra : bonus da 1.000 euro per i nuovi nati e tassa da 3 - 5 miliardi per le banche - Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra. Il ministro dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la legge di bilancio sarà pari a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Ci sarà la così detta tassa sugli extra-profitti delle banche, già... (Today.it)

Manovra - via libera dal Cdm : interventi per 30 miliardi lordi - La Carta ‘Dedicata a te’ è rifinanziata per il 2025 nella misura di 500 milioni. Il disegno di legge di bilancio – fa sapere il Mef – “in linea con l’approccio serio e responsabile” dei provvedimenti economici approvati finora dal governo, dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. (Lapresse.it)

Manovra 2025 - via libera al provvedimento : quasi 30 miliardi. Ok al taglio del cuneo fiscale - più fondi per il rinnovo del contratto. Modifiche all’assegno unico - . Questo il cuore del Ddl Bilancio, varato dal Consiglio dei Ministri, insieme al decreto fiscale, al decreto legislativo sulle accise e al Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles. Modifiche all’assegno unico sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Ok al taglio del cuneo fiscale, più fondi per il rinnovo del contratto. (Orizzontescuola.it)