Manovra, Meloni “Al centro rilancio Nazione, non ci saranno nuove tasse” (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, in Consiglio dei Ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione. Come avevamo promesso, non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Inoltre, rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori, e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti. Con questo Governo, l'Italia guarda al futuro con una legge di bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani”. Lo scrive su X il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del CdM che ha varato la legge di bilancio per il 2025. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). Iltempo.it - Manovra, Meloni “Al centro rilancio Nazione, non ci saranno nuove tasse” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, in Consiglio dei Ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette ali cittadini, le famiglie e ildella nostra. Come avevamo promesso, non ciper i cittadini. Inoltre, rendiamo strutturale il taglio dellesui lavoratori, e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazionidestinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti. Con questo Governo, l'Italia guarda al futuro con una legge di bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani”. Lo scrive su X il Presidente del Consiglio Giorgiaal termine del CdM che ha varato la legge di bilancio per il 2025. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).

