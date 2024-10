Malore fatale nel Salento, muore il sindaco di Corsano (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo gli episodi delle ore e dei giorni scorsi, ancora una tragedia. Un Malore fatale nel Salento è costato la vita al primo cittadino di Corsano, Biagio Raona. Il sindaco aveva 64 anni e per lui non c’è stato nulla da fare dopo l’improvviso evento drammatico che lo ha riguardato. Di professione medico odontoiatra, il primo cittadino era molto amato in paese, tanto che la scorsa estate era stato eletto per la seconda volta consecutiva con la lista civica, Corsano Futura. Raona lascia la moglie Dora e tre figli. Malore fatale nel Salento, infarto per il sindaco Raona Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto nelle scorse ore e del Malore fatale nel Salento, il sindaco di Corsano ha avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili si sono rivelati i soccorsi che sono immediatamente intervenuti per cercare di salvargli la vita. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo gli episodi delle ore e dei giorni scorsi, ancora una tragedia. Unnelè costato la vita al primo cittadino di, Biagio Raona. Ilaveva 64 anni e per lui non c’è stato nulla da fare dopo l’improvviso evento drammatico che lo ha riguardato. Di professione medico odontoiatra, il primo cittadino era molto amato in paese, tanto che la scorsa estate era stato eletto per la seconda volta consecutiva con la lista civica,Futura. Raona lascia la moglie Dora e tre figli.nel, infarto per ilRaona Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto nelle scorse ore e delnel, ildiha avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili si sono rivelati i soccorsi che sono immediatamente intervenuti per cercare di salvargli la vita.

Tragedia in provincia di Latina : malore fatale per una 24enne durante un rapporto intimo. Aperta un’inchiesta - Il malore ha colto la ragazza nel bel mezzo dell’incontro intimo: nonostante l’immediata chiamata del giovane ai soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Una serata di passione si è trasformata in tragedia per una 24enne romana. Le circostanze del decesso sono al centro di un’inchiesta che servirà a chiarire cosa abbia provocato il malore improvviso e fatale ... (Dayitalianews.com)

Malore fatale - Lorena muore a 33 anni - Lorena Di Paola è stata trovata in casa ad Azzano Decimo (Pordenone), priva di vita, dal compagno Eryon. Lascia due figli. (Imolaoggi.it)

“Il nostro campione è morto”. Sport italiano in lacrime - fatale un malore in gara - Sotto choc l’intero mondo del ciclismo e dello sport. Vista la gravità era stato allertato l’elisoccorso dell’ospedale di Trento, ma il velivolo è stato fatto rientrare dopo che era decollato da qualche minuto. Era una persona molto conosciuta nel mondo della bicicletta in Trentino ed un riferimento per tutti i ciclisti, anche perché per anni è stato compagno di allenamento di tutti i grandi, da ... (Caffeinamagazine.it)