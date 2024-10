It.newsner.com - Macabra morte di 45enne in Spagna – trovato con segni su corpo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Michael Grant è statomorto in circostanze misteriose durante una vacanza con la famiglia a Magaluf, in. Dopo la sua, gli esperti della scientifica hannodi morsi suldel. Michael Grant, originario di Waterford, Irlanda, era in vacanza a Magaluf quando si è separato dalla famiglia e dagli amici. Secondo quanto riportato dal The Sun, avrebbe bevuto alcolici in piscina durante il giorno e poi si sarebbe spostato per continuare la serata. Poi è collassato in quello che inizialmente si sospettava fosse un attacco di cuore. Ma da allora sono emersi strani dettagli sulladi Michael. Le misteriose scoperte del medico legale Secondo il The Sun, il medico legale haferite sulla gamba che sembrano essere state causate da un’auto.