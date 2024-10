M5s verso il no a Fitto, delega è minimo sindacale per l'Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) "Il ministro Fitto è stato uno dei migliori ministri di questo governo. Ma per smontare questa posizione, secondo cui la delega alla Coesione è una delega di peso, basta ricordare che questa delega negli ultimi 20 anni è stata di Portogallo, Romania, Austria, Polonia e Ungheria. Che non sono Paesi fondatori. Deleghe peraltro commissariate da Dombrovskis. L'Italia ha avuto il minimo sindacale per il ruolo che l'Italia ha in Europa". Lo ha detto il capogruppo del M5s al Senato Stefano Patuanelli nelle dichiarazioni di voto in Aula. Le parole di Patuanelli confermano la posizione del M5s, orientato a votare contro Fitto in Ue. Quotidiano.net - M5s verso il no a Fitto, delega è minimo sindacale per l'Italia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "Il ministroè stato uno dei migliori ministri di questo governo. Ma per smontare questa posizione, secondo cui laalla Coesione è unadi peso, basta ricordare che questanegli ultimi 20 anni è stata di Portogallo, Romania, Austria, Polonia e Ungheria. Che non sono Paesi fondatori. Deleghe peraltro commissariate da Dombrovskis. L'ha avuto ilper il ruolo che l'ha in Europa". Lo ha detto il capogruppo del M5s al Senato Stefano Patuanelli nelle dichiarazioni di voto in Aula. Le parole di Patuanelli confermano la posizione del M5s, orientato a votare controin Ue.

