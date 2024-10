Ilrestodelcarlino.it - L’ex isola felice

(Di martedì 15 ottobre 2024) In Emilia-Romagna è emergenza lavoro: 77 licenziamenti alTollok (si occupa di lavorazioni metalliche) e 480 esuberi dichiarati alla Berco (produce componenti per le macchine agricole). Entrambe le imprese operano nel Ferrarese, dove sono radicate da decenni. Si vedrà come le istituzioni gestiranno queste ennesime crisi, ma intanto la regione si ritrova alle prese con un’imponente cascata di licenziamenti che avrà una ricaduta nei numeri sicuramente più robusta, considerato che il calo di produzione impatterà inevitabilmente sull’indotto. Il dramma della Tollok e della Berco segue a ruota vertenze durissime, come ad esempio quelle della Magneti Marelli e della Perla, nel Bolognese. Vero, almeno nel primo caso una soluzione dignitosa è stata trovata, però sul tavolo sono comunque rimasti posti di lavoro.