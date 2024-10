Lapresse.it - Leonardo, nasce joint venture con Rheinmetall

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Al via latracon l’obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa. Le società avevano già firmato un corrispondente Memorandum of Understanding (MoU) all’inizio di luglio 2024. Lo rende noto l’azienda.AG eS.p.A. saranno azionisti paritari (50% ciascuno) della nuova societàMilitary Vehicles (LRMV), che avrà sede legale a Roma e sede operativa a La Spezia. Il perfezionamento degli accordi e la costituzione della società, attese entro il primo trimestre 2025, sono soggetti alle usuali autorizzazioni regolamentari per operazioni di questa natura.