Lavori in casa in cambio di appalti per ristrutturare palazzi pubblici (Di martedì 15 ottobre 2024) Lavori in casa, eseguiti a titolo gratuito. Queste le utilità, che secondo la procura di Genova sono al centro dell'inchiesta, che vede 18 persone indagate con le accuse di corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, truffa ai danni dello Stato, falsità materiale e ideologica, frode

Lavori di demolizione di un’ala dell’ospedale di vallata per la costruzione della casa di comunità : le considerazioni di Vagnoli - Certamente sarà un’occasione per riorganizzare in maniera più adeguata tutta una serie di servizi alla comunità e al cittadino che porteranno benefici in termini di adeguatezza, comodità, efficienza. . A questo punto il nostro compito come conferenza dei sindaci sarà quello di vigilare sui lavori, perché siano fatti in tempi utili e per informare sempre in modo adeguato i nostri cittadini. (Lanazione.it)

Bibbiena - partono i lavori per l’ospedale del futuro e la nuova Casa di Comunità - . L’intervento è finanziato con fondi. Sono partiti questa mattina i lavori di demolizione di una porzione di edificio dell’ospedale la cui ricostruzione è destinata ad ospitare la Casa della Comunità di Bibbiena per rispondere ai bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria della cittadinanza. (Arezzonotizie.it)

Queste aziende cercano persone che lavorino da casa : basta parlare italiano e… Tutti i dettagli - L’annuncio, pubblicato da Indeed, è riservato a coloro che hanno una laurea, una conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua, avere ottime capacità di scrittura ed eccellenti competenze ortografiche e grammaticali nella lingua inglese. Vediamo altre proposte. Ecco dove sono, allarme sanità in Italia Tra le offerte di lavoro interessanti per madrelingua italiani interessati allo ... (Thesocialpost.it)