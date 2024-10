Lanazione.it - L’auto “vola“ nel parcheggio sotto la strada

(Di martedì 15 ottobre 2024) Auto “nti“ a Perugia. Seconda disavventura automobilistica, fortunatamente con conseguenze limitate, in due giorni, lungo le strade della città. Dopo lo spettacolare salto nel vuoto di una vettura che a Porta Pesa, dopo aver sfondato il parapetto è precipitata in via Enrico dal Pozzo, ancora una vettura che precipita. Questo ultimo episodio si è verificato in via Torelli, nel quartiere di Elce. Alnte deluna donna, soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento di corso Cavour. Il veicolo, secondo quanto ricostruito, dopo essere andato a sbattere contro le barriere di protezione della carreggiatale, si è ribaltato finendo nelcondominialestante, andando a sua volta a colpire un’altra autovettura parcheggiata.