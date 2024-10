Strumentipolitici.it - La guerra della Torah e del Corano e la pace di Cristo

(Di martedì 15 ottobre 2024) In questi giorni bui, La terra di Gesù, dalla Palestina fino al Libano è piena di esplosivi. Il cielo è pieno di fumo nero e l’odoremorte si diffonde ovunque. Gesù non ha mai preso una spada nelle mani, non ha mai parlato disanta. Ha sempre predicato l’amore fino al sacrificio di se stesso per gli altri, siano amici o nemici. Nonostante ciò il cristianesimo non è stato esonerato dal malesanta e nemmeno dalle guerre orribili tra i cristiani stessi. Una volta convertiti a Gesù e suo insegnamento, i cristiani hanno capito che lasi fa con l’amore e mai con la. La chiesa, Papa Francesco, come i papi predecessori, continua senza tregua a chiamare al cessare il fuoco e alla. È ladidi cui il mondo ha bisogno. Laè sempre una barbarie, un fallimento degli uomini.