La crisi dell'auto elettrica. A Modena i mezzi green sono ancora troppo pochi (Di martedì 15 ottobre 2024) Sembrava la panacea di tutti i mali, la nuova strada per ridare slancio al settore automobilistico. Invece il motore elettrico rischia di far rimanere fulminati tutti quelli che ci hanno creduto. L'amministratore delegato del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, in audizione nelle commissioni Attività produttive ed Industria, ha lanciato un appello ai parlamentari, chedendo esplicitamente un aiuto: "Io devo poter vendere i veicoli elettrici allo stesso prezzo dei veicoli a combustione interna. Ma in questo sistema sotto pressione, devo infilare per forza un 40% di aumento dei costi, che è quello della tecnologia elettrica, per forza, e di conseguenza con questo 40% di aumento dei costi creo, all'interno della filiera, una tensione insopportabile".

