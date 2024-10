Israele, Netanyahu a Biden: in Iran non colpiremo siti nucleari e petroliferi (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Benjamin Netanyahu ha assicurato a Joe Biden che Israele non attaccherà i siti nucleari o petroliferi in Iran nella risposta che darà all'attacco missilistico di Teheran del primo ottobre scorso. Lo rivela il Washington Post, che cita fonti dell'amministrazione americana, secondo cui il premier israeliano avrebbe detto che i raid colpIranno solo siti Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Benjaminha assicurato a Joechenon attaccherà iinnella risposta che darà all'attacco missilistico di Teheran del primo ottobre scorso. Lo rivela il Washington Post, che cita fonti dell'amministrazione americana, secondo cui il premier israeliano avrebbe detto che i raid colpno solo

