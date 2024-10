Quotidiano.net - Iran: anche leader forze Quds a funerali capo pasdaran

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il comandante supremo delleiane, Esmail Qaani, partecipa questa mattina a Teheran aidell'alto comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Abbas Nilforoushan, ucciso in un attacco israeliano a Beirut il 27 settembre insieme aldi Hezbollah Hassan Nasrallah: lo riporta l'Irna. L'assenza di Qaani da eventi pubblici nelle ultime due settimane aveva sollevato speculazioni sulla sua morte o sul suo arresto da parte delledi sicurezzaiane per sospetta cooperazione con Israele, affermazioni che sono state negate dalle autoritÃiane. La televisione di Statoiana ha mostrato un filmato in cui si vede una persona che sembra essere Qaani mentre partecipa alla cerimonia commemorativa. Nel video lo si vedepiangere, riportano i media israeliani.